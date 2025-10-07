Tosya'da Amatör Spor Haftası Töreni Düzenlendi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören gerçekleştirildi. Törene, gençlik ve spor müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından, Gençlik Spor Yürüyüşü düzenlendi.
Törene, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel