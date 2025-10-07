Haberler

Tosya'da Amatör Spor Haftası Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören gerçekleştirildi. Törene, gençlik ve spor müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından, Gençlik Spor Yürüyüşü düzenlendi.

Törene, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den Bahçeli'ye sert tepki: Yaşa hürmet ediyoruz ama dönüp dönüp haksızlıklar yapılıyor

Özel'den Bahçeli'ye sert tepki: Yaşa hürmet ediyoruz ama...
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.