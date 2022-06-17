Tosya'da 5 bin 736 öğrenci karne aldı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 bin 736 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 bin 736 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. İlçede 609'u okul öncesi, 1614'ü ilkokul, 1668'i ortaokul ve 1845'i lise öğrencisi olmak üzere 5 bin 736 öğrenci karnelerini aldı, 410 öğretmen ile yaz tatiline başladı. Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, Tosya İlkokulunda karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Özen, karnelerini verdikten sonra çeşitli hediyeler de dağıttı. Özen, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti. Törene Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı ile veliler ve öğrenciler katıldı. AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel Ferhat Özen Kastamonu Hisarcık Tosya Güncel Haberler

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