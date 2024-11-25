Tosya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, programda yaptığı konuşmada az sayıda mesleğin öğretmenlik kadar insanda derin izler bıraktığını söyledi.

Herkesin hayatına dokunan, yol gösteren ve zor zamanlarında ellerinden tutan bir öğretmeni olduğunu belirten Toğrul, "Bugün hangi konumda olursak olalım her birimiz üzerimizde hakkı olan hocalarımızı sevgiyle, saygıyla hatırlıyoruz. Bize şefkatle yaklaştıkları için, bizi sabırla yetiştirdikleri için, bize rehberlik ettikleri için aradan geçen on yıllara rağmen öğretmenlerimizi şükranla yad ediyoruz. Ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, vatanına, milletine, değerlerine bağlı nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış bir öğretmenin hakkı asla ödenmez. 24 kasım aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri tarafından " Başöğretmen" unvanının verilişinin yıl dönümüdür. Bu duygularla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum." dedi.

Programa, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.