Tosya'da 2024 Ceviz Rekoltesi 480 Ton

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 480 ton ceviz rekoltesi gerçekleştirildi.

Tosya ilçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, AA muhabirine, ilçe genelinde yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu söyledi.

Ceviz üretiminin tarım ürünleri arasında ilçe genelinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten İncirkuş, "Üreticilerimiz bu arazilerde iklim şartlarına uygun hemen hemen her türlü tarım ürününü yetiştirmektedir. İlçe genelinde yaklaşık 1400 dekar arazide çeşitli cinslerde ceviz ağacı bulunmaktadır. Mayıs ayında yaşanan zirai don olayı nedeniyle rekoltede maalesef düşüş yaşandı. Daha aşağıda olan bölgelerimiz ise zirai dondan fazla etkilenmedi. Üreticilerimiz ceviz hasadını tamamladı. Tosya genelinde 2024 sezonunda yaklaşık 480 ton ceviz rekoltesi gerçekleşti." dedi.

Üretici Alperen Kalaycı da yaklaşık 11 dekar arazide ceviz yetiştirdiğini belirterek, "Ceviz ağaçlarımızın geneli Çetnır cinsinden oluşmaktadır. Hava şartları nedeniyle geçmiş senelere oranla rekoltede büyük düşüş yaşadık ama Allah'a şükür bu sezon hasadımızı tamamladık. Yeni sezon cevizlerimizi kurutma işleminin ardından satışa sunduk. Kabuklu birinci sınıf cevizimizin kilogramı 200 liradan, içinin kilogramı ise 500 liradan alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.