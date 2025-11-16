Tosya'da 1344 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 1344 uyuşturucu hap ele geçirildi. M.V. isimli şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1344 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda Tosya ilçesinde M.V. isimli şüphelinin eşyalarında arama yapıldı. Aramada, 1344 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel