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Tosya'da 1200 Kişilik Düğün Salonu Temeli Atıldı

Tosya'da 1200 Kişilik Düğün Salonu Temeli Atıldı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, belediye tarafından 1200 kişilik modern bir düğün salonunun temeli atıldı. Proje, şehir içi trafik sorununa da çözüm sağlamayı hedefliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye tarafından inşa edilecek 1200 kişi kapasiteli düğün salonunun temeli atıldı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaptığı açıklamada, düğün salonunun Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Galericiler Sitesi'nin bulunduğu alana inşa edildiğini belirtti.

Şehir içi trafik yoğunluğu ve otopark sorununun da önüne geçecek olan projenin kısa sürede yükselerek hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1250 metrekarelik oturum alanına sahip, içerisinde mutfağı, gelin damat odası, lavabosu, tuvaleti, yaklaşık 1200 insan kapasiteli modern bir düğün salonunu şehrimize kazandıracağız. Böylelikle vatandaşlarımızın evlenmelerindeki zorlukların bir tanesini daha aşmış bulunuyoruz. Eser bırakmaya, eser üretmeye, şehrimizin eksikliklerini tamamlamaya devam ediyoruz. Rabbim utandırmasın. Biz çalışacağız, Tosya kazanacak. Tosyalı hemşehrilerimize, evlenecek gençlerimize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. "

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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