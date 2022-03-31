Tosya Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesini uygulayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tosya Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesini uygulayacak

AA - Mehmet Ulusoylar - Güncel
 - Güncelleme:
Tosya Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesini uygulayacak

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Kavaklıgil, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ilçenin Arpa Pazarı, Rıhtım Boyu Caddesi ve Kasap Hali Sokak'ta çalışma gerçekleştireceklerini belirtti.

Projelendirme ve ön hazırlık aşamalarını hızlıca tamamlayarak iş yerlerinin ticari faaliyetlerinin artması amacıyla çalışmalarına başladıklarını anlatan Kavaklıgil, "Ekiplerimiz ilk önce çatı, baca ve yağmur oluğu tamirlerini gerçekleştirecek. Ardından ilçenin tarihi dokusuna uygun şekilde dış cephe ve tek tip tabela sistemi ile bölgenin tamamen çehresini değiştirecek çalışma, Tosya ölçeğinde bir ilke de imza atacak. Projenin tamamlanmasıyla ortaya son derece estetik bir doku çıkacak." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Arpa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title