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Tosunlu Gölü Bahar ile Doğaseverlerin İlgi Odağı Oldu

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Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Tosunlu Gölü, kar sularının erimesiyle bahar aylarında doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline geldi. Temiz hava ve doğal güzellikler için bölgeye akın eden ziyaretçiler, göl kenarında yürüyüş yaparak baharın tadını çıkarıyor.

Tosunlu Gölü doğaseverlerin ilgi odağı oldu

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde, kar sularının erimesiyle oluşan Tosunlu Gölü baharın gelişiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde bulunan Tosunlu Gölü, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlerin akınına uğradı. Eriyen kar sularının birikmesiyle oluşan göl, yeşilin farklı tonlarını barındıran doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken göl, özellikle hafta sonları fotoğraf tutkunları ve sosyal medya içerik üreticileri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Bölgeye gelen vatandaşlar, göl kenarında yürüyüş yaparak hem temiz havanın hem de manzaranın tadını çıkarıyor.

Tosunlu Köyü'nü ziyaret edenler, gölün her yıl ilkbaharda oluştuğunu belirterek, bu mevsimde buraya çok sayıda ziyaretçi geldiğini belirttiler. Tosunlu Gölü'nün özellikle doğa turizmi açısından bölgeye katkı sağladığı belirtilirken, yetkililer de çevre temizliğine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - Güncel
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