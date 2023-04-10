Tosuncuk'un işlerini yürüten Osman Naim Kaya tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Çiftlikbank Kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen ve hakkında 75 bin 620 yıl hapis cezası istenen Osman Naim Kaya tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.