Tosuncuk'un işlerini yürüten Osman Naim Kaya tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
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Çiftlikbank Kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen ve hakkında 75 bin 620 yıl hapis cezası istenen Osman Naim Kaya tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Çiftlikbank Kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen ve hakkında 75 bin 620 yıl hapis cezası istenen Osman Naim Kaya tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından cumartesi günü Türkiye'ye iade edildi. Osman Naim Kaya, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Hakkında 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 75 bin 620 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Osman Naim Kaya savcılık ifadesinin ardından tutuklamaya istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.