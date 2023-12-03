Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın hapis cezası onaylandı

Çiftlik bank uygulamasında 'bank' ismini izinsiz kullandıkları gerekçesiyle hapis cezası alan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Çiftlik bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'bank' ismini kullandıkları gerekçesiyle aldıkları 2 yıl 6'şar ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi tarafından onandı.

13 Nisan 2023 tarihinde Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Mehmet Aydın ve Fatih Aydın Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulanmıştı.

KARAR ONANDI

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu 2 yıl 6'şar ay hapis cezası ve 10'ar lira adli para cezası kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi Aydın kardeşlerinin istinaf başvurusunu redderek, kararı onadı.