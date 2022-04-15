TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ - Haberler

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TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da iddiaya göre alkollü olan M.İ.E., karnını doyurmak için gittiği tostçuda yediği tostun parasını ödemeyince iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı.

KEPEZ, ANTALYA (DHA) - Antalya'da iddiaya göre alkollü olan M.İ.E., karnını doyurmak için gittiği tostçuda yediği tostun parasını ödemeyince iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.İ.E., taş ve sopayla dükkana zarar verirken, yaşanılan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yer alan zincir bir tost dükkanında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak tost dükkanına gelen M.İ.E., burada tost yedikten sonra ücretini ödemeden ayrılmaya çalıştı. Bunun üzerine işletme sahibi M.İ.E.'den tostun parasını isterken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ.E., eline aldığı taş ve sopayla dükkana zarar vermeye başlarken, sokak üzerinde vatandaşlar tarafından darp edildi. Durumun haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edilirken, M.İ.E., ambulansla hastaneye götürüldü.

M.İ.E.'nin vatandaşlar tarafından darp edilmesi cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ

TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ

TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ

TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya, Erenköy, Kepez, Güncel, Haberler

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