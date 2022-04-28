TOSTÇU MAHMUT'TAN KIRSALDAKİ OKULA SPOR MALZEMESİ

TÜRKİYE'de şubeleşerek büyüyen Adana'nın ünlü markası 'Tostçu Mahmut'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca ile tost ustaları, Aladağ ilçesindeki kırsalda yer alan Gerdibi İlköğretim Okulu'nda 150 öğrenciyle tost yaptı. Etkinlikte okula spor malzemeleri bağışlandı.

Türkiye'nin 9 kentinde 18 şubesiyle Adana tostunu lezzetseverlerle buluşturan ve 1973 yılından bu yana faaliyet gösteren Tostçu Mahmut, Aladağ ilçesinde Gerdibi İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluştu. 150 öğrencinin bulunduğu okulun eksik spor malzemelerini karşılayan Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, öğrencilerle birlikte malzemeleri okula yerleştirdi.

HER AY KÖY OKULLARIMIZDA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ YAPIYORUZ

Yanında getirdiği tost malzemeleriyle birlikte tezgahın başına geçen Karaca, öğrencilerle birlikte tost yaptı. Karaca, "Her ay köy okullarımızda sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Böylece kent merkezlerindeki şubelerimize gelemeyen öğrencilerle tostumuzu buluşturuyoruz. Şubeleşmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında Adana tostu lezzetini buluşturacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel