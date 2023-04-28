TOSFED simülatörü, deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) yarış simülasyon ve eğitim tırı, deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) yarış simülasyon ve eğitim tırı, deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TOSFED'in Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentlerdeki çocuklar için özel olarak hazırlanan yarış simülasyon ve eğitim tırı, "Hayata Değer Katar" sloganıyla bir buçuk ay boyunca yapılacak etkinliklerde yer alacak.

TOSFED, geçen yıl Mobil Eğitim Simülatörü projesiyle 58 şehirde 17 bin 500 ilköğretim öğrencisine yarış simülasyonu deneyimi yaşattı.

Simülatör tır, 8 Mayıs tarihinden itibaren sırayla Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerini ziyaret edecek.