Tosca operası "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelendi - Haberler

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Tosca operası "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali"nde sahnelendi

AA - Hilal Uştuk - Güncel
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Tosca operası '13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde sahnelendi

Ankara Devlet Opera ve Balesinin sahnelediği "Tosca" operası, "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesinin sahnelediği "Tosca" operası, "13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Bestesi Giacomo Puccini'ye, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait eserde, "Tosca"yı Rumen opera sanatçısı Angela Gheorghiu seslendirdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan "Cavaradossi"yi, Gürcü bariton Nikoloz Lagvilava ise "Scarpia"yı yorumladı.

Eser, Türkiye'de "Tosca" başrolünü üstlenen ilk opera ve tiyatro sanatçısı Semiha Berksoy'un anısına, kızı, Prof. Dr. Zeliha Berksoy'un prodüksiyonuyla sahnelendi.

Operada, ünlü Alman orkestra şefi Raoul Grüneis yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da sahne aldı.

Gece yarısına kadar süren üç perdelik eserin sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Kalabalık bir kadronun sahne aldığı eserin, etkileyici dekoru ve kostümleri de dikkati çekti.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

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