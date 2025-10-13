Haberler

Torununun Hayatını Kurtaran Kadın, Trenin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, raylardaki torununu kurtarmaya çalışan 75 yaşındaki Selvi Polat, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardaki torununu kurtaran kadın, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Isparta seferini yapan tren, Gerenkova Mahallesi'nde Selvi Polat'a (75) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Selvi Polat'ın, rayda oturan torununu çekerek kurtardığını ancak kendisine trenin çarptığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
