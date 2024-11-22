Torununun Bıçakladığı Dede Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde torunu tarafından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı.

Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta yaşayan Kemal K. (73) ile torunu İbrahim İ. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında İbrahim İ, dedesini bıçakladı.

Ağır yaralanan Kemal K, 112 Acil Sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kemal K'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kendisini eve kilitleyen İbrahim İ, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.