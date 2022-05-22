Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor - Haberler

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Nurullah Ersöz(74), yıllar önce ilk eşini hastalıktan, 4 yıl önce de torununu trafik kazasında kaybetmesinin ardından her gün mezarlığa gidip, kimsesizlerin mezarlarının bakımını yapıp, taşlarında silinen yazılarını yeniliyor.

Çerkezköy'de emekli Nurullah Ersöz, ilk eşi Nursun Işıl Ersöz'ü 1973 yılında henüz 23 yaşındayken yakalandığı hastalık nedeniyle kaybetti. Ardından ikinci evliliğini 1978 yılında yapan Ersöz, 4 çocuk sahibi oldu. Çalıştığı fabrikadan emekli olan Ersöz, 5 torunundan Ali Can Yılmaz, 26 yaşında geçirdiği trafik kazasında 3 yıl önce hayatını kaybetti. İlk eşinin ardından torunun ölümüyle acısı bir kat daha artan Ersöz, İstasyon Mahallesi'nde ilk eşi ve torununun mezarlarını ziyaret etmeyi artırdı. Ziyaret ettiği mezarlıkta, sahipsiz mezarların olduğu gören Ersöz, 3 yıl önce onların bakımlarını yapıp, mezar taşlarında silinen yazıları da üzerlerinden geçerek yenilemeye başladı. Ardından her gün mezarlığı ziyaret edip çalışmalarını sürdüren Nurullah Ersöz, şunları söyledi: