Torun: "Terör Örgütleriyle Kol Kola Giren, Fetö'yü Besleyip Büyüten, PKK ile Masaya Oturan Bir İktidardan Alacak Dersimiz Yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu’da; “Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz’ deyip saldırılara engel olamayanlar bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler. Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez. Tüm belediyelerimiz şeffaftır. Ancak terör örgütleriyle kol kola giren, FETÖ’yü besleyip büyüten, PKK ile masaya oturan bir iktidardan da alacak dersimiz yoktur” dedi.

Haber: MEHMET AKGÜN – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da; "Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' deyip saldırılara engel olamayanlar bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler. Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez. Tüm belediyelerimiz şeffaftır. Ancak terör örgütleriyle kol kola giren, FETÖ'yü besleyip büyüten, PKK ile masaya oturan bir iktidardan da alacak dersimiz yoktur" dedi.

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün Ordu'da bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şunları söyledi:

"BELEDİYELERİMİZ TÜM BASKILARA RAĞMEN İKTİDARIN VEREMEDİĞİ HİZMETLERİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRIYOR"

"Bizim belediyelerimiz tüm baskılara rağmen iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Bu tarım alanında oluyor, ulaştırma da oluyor, sosyal yardımlarda oluyor. Bugün Türkiye'de bir ekonomik buhran yaşanıyorsa ve bu buhranı atlatma yolunda bir mücadele varsa en önemli unsurları sizlersiniz. Sizlerin sayesinde hiç değilse vatandaşlarımız biraz nefes alabiliyor. Verdiğiniz hizmetler bu dönemde ve pandemi döneminde de çok kıymetliydi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİMİZİN TOPLAMDA 32 MİLYAR LİRAYI BULAN KREDİLERİ SARAYDA ONAY BEKLİYOR"

Ancak iktidar, bu hizmetleri engellemek için her türlü yola başvuruyor. Belediyelerimizin yetkileri ve gelirleri azaltılıyor. Belediyelere ayrılan devlet yardımlarının yüzde 90'ından fazlası sadece iktidar belediyelerine aktarılıyor. Kamu bankalarından kredi alamayan belediyelerimiz, yurt dışından kredi bulduğunda da iktidar engelliyor. Şu anda büyükşehir belediyelerimizin toplamda 32 milyar lirayı bulan kredileri sarayda onay bekliyor.

"SAMİMİYSENİZ SİZ ÖNCE KENDİ BELEDİYELERİNİZDEKİ SU FATURALARINI DÜŞÜRÜN"

Bu gerçeklere rağmen Erdoğan başta olmak üzere hepsi sıraya girmiş, belediyelerimizi eleştiriyor. İğneden ipliğe her şeye zam yapanlar, su faturaları üzerinden dahi, algı yaratmaya çalışıyor. 'İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım' diye övünen Erdoğan'a hatırlatalım. Belediyelerin su temininde en büyük giderleri enerjidir, elektrik kullanır. Hem belediyelere ticarethane tarifesi üzerinden pahalı elektrik vereceksin, hem belediyelerin kullandığı elektriğe 9 ayda yüzde 200 zam yapacaksın, sonra çıkıp belediyeleri eleştireceksin. Yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmaya çalışacaksın. Erdoğan'a: Yok öyle yağma diyoruz. Samimiyseniz siz önce kendi belediyelerinizdeki su faturalarını düşürün.

"KANUN TEKLİFİNİ BUGÜN KABUL EDİN, YARIN SU FATURALARI DÜŞSÜN"

Biz CHP olarak, belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesi için kanun teklifi hazırladık. Hodri meydan: Kanun teklifini bugün kabul edin, yarın su faturaları düşsün. Samimiyetinizi de tüm milletimiz görsün. Yarın Millet İttifakı'nın iktidarında bunları mutlaka gerçekleştireceğiz.

"YANGIN YERİNDE PARTİZANLIK YAPTIKLARI, SAYIŞTAY RAPORUYLA TESCİL EDİLDİ"

İktidarın belediyelerimize yönelik iftiralarından biri de dün Sayıştay raporlarında ortaya çıktı. Hepimiz hatırlıyoruz: Erdoğan, kendi sorumluluğundaki orman yangınları üzerinden dahi belediyelerimizi eleştiriyordu. Sayıştay'ın Orman Genel Müdürlüğü raporunda, 'yangınlar sırasında belediyelerle yeterli iş birliği yapılmadığı' belirtildi. Yani yangın yerinde partizanlık yaptıkları, Sayıştay raporuyla tescil edildi. Şimdi biraz vicdanınız kaldıysa çıkın, size rağmen, gece gündüz yangınla mücadele eden belediyelerimizden özür dileyin.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA BELEDİYELERİMİZ İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDUĞUNU İYİ BİLİYORUZ"

İktidar her engeli çıkarıyor ancak belediyelerimiz, tüm engelleri halkımızla birlikte aşıyor. Burada başarılı olamadığını gören iktidar, şimdilerde baskının dozunu artırmayı tercih etmiş görünüyor. Mersin Büyükşehir Belediyemizde şahit olduğumuz gibi, tamamen algı operasyonlarıyla belediye başkanlarımızı sindirmek istiyorlar. Biz, İçişleri Bakanlığı'nda belediyelerimiz için özel birim kurulduğunu iyi biliyoruz. Talimatlı müfettişlerin gönderildiğini iyi biliyoruz. ve iktidara şunu söylüyoruz: Sizin korkutma çabalarınız da, itibar suikastlarınız da bize sökmez. Bizde korkup sinecek belediye başkanı da, sizin algı oyunlarınıza yedirecek belediye da başkanı yoktur.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI KARALAMAYA ÇALIŞMAK, GİTMEKTE OLAN BİR İKTİDARIN ACİZLİĞİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Belediyelerimizdeki işe alımlar mevzuata uygundur. Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı'dır. Bir kişinin işe girdikten sonra suç işleyip işlemediğini takip edecek olan da İçişleri Bakanlığı'dır. Güvenlik soruşturmalarını yürüten de İçişleri Bakanlığı'dır. Herhangi bir çalışan hakkında somut suç ispatı varsa derhal gereği yapılmalıdır. Bunu geçmişte İstanbul'a, birçok belediyemize de yaptınız hiçbir şey bulamadınız bulamayacaksınız. Hal böyleyken, iktidarın sorumlu olduğu işlemler üzerinden belediye başkanlarımızı karalamaya çalışmak, gitmekte olan bir iktidarın acizliğinden başka bir şey değildir.

"SALDIRILARA ENGEL OLAMAYANLAR BİZE SALDIRARAK BECERİKSİZLİKLERİNİ GİZLEYEMEZLER"

'Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' deyip saldırılara engel olamayanlar bize saldırarak beceriksizliklerini gizleyemezler. Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez. Tüm belediyelerimiz şeffaftır. Ancak terör örgütleriyle kol kola giren, FETÖ'yü besleyip büyüten, PKK ile masaya oturan bir iktidardan da alacak dersimiz yoktur.

"ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNDEN BU KADAR MI RAHATSIZ OLDUNUZ?"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde görkemli bir kutlama töreni hazırladı. Bu coşkuya ortak olamayanlar da kutlamaları gölgelemek için ne yapacaklarını şaşırdı. Görüyoruz ki üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen acıları hala geçmemiş. Başkanımız hakkında, sudan sebeplerle, 30 sene önceki işlerden dolayı 3 ayrı soruşturma izni verdiler. Sormak istiyoruz: Bu kadar mı korkuyorsunuz? Atatürk'ün sözlerinden bu kadar mı rahatsız oldunuz? Bir kez daha söylüyoruz: Siz İngiliz zırhlısıyla ülkeden kaçanların yanındasınız, bizim yerimiz ise milli mücadele saflarıdır. Ne yaparsanız yapın, hangi soruşturmayı açarsanız açın başaramayacaksınız. Hiçbir belediye başkanımıza bir santim geri adım attıramayacaksınız.

"DERİN BİR YOKSULLUĞA MAHKÜM ETTİLER. VE ARTIK MİLLETİMİZİN GÖZÜNDEN DE GÖNLÜNDEN DE DÜŞTÜLER"

Yoksullukla, yasaklarla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diye iktidara gelenler, tüm bu sorunları derinleştirdiler. Halkımızı derin bir yoksulluğa mahküm ettiler. ve artık milletimizin gözünden de gönlünden de düştüler. Şimdi koltuklarını korumak için yeniden kutuplaştırmaya yatırım yapıyorlar. Biz, tüm belediyelerimizle, insanlarımızın yaşam standardını yükseltmeye çabalıyoruz. Ama onlar daha iyi şartlarda yaşamak isteyenleri süfli, yani aşağılık bir heves içinde olmakla suçluyor. Türkiye'de iyi olan ne varsa, iyi hizmet eden hangi kurum varsa karşı çıkıyorlar. Türkiye'yi bir vasatlığa teslim etmek istiyorlar. Ancak bizler, bu güzel ülkemizi vasatlığa da kötülüğe de kutuplaştırmaya da asla teslim etmeyeceğiz.

"KENDİSİNE DAHA YEREL SEÇİM OLMADAN BELEDİYE SAYIMIZI ARTIRDIĞI İÇİN DE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Erdoğan her konuşmasında '14 büyükşehir belediye başkanları var' diyor. Büyükşehirlerimize 3 belediye eklediği için de Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Unutmasın yapılacak önümüzdeki ilk yerel seçimde 30 büyükşehrimiz olacak. Kendisine daha yerel seçim olmadan belediye sayımızı artırdığı için de teşekkür ediyoruz."