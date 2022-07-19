Torun: 'İncelesinler de İhanet, İsraf Etmeden Nasıl Hizmet Edilir Belki Öğrenirler'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP'nin CHP'li belediyelerde inceleme yapacağına dair haberler üzerine, "İncelesinler de; ihanet etmeden, israf etmeden, milletin parasını yandaşlara, çılgın, hayali projelere aktarmadan nasıl hizmet edilir belki öğrenirler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yeni Şafak Gazetesi'nin, "2023 Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala AKP'nin, CHP'li belediyelerin çalışmalarını inceleyeceği" yönündeki haberine tepki gösterdi. Haberde AKP'li yöneticilerin ilk olarak İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in seçim vaatlerini inceleyeceği, daha sonra ise Ankara ve Adana'da çalışma yürüteceği bilgisine yer verildi.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun; "Milletinden bihaber iktidar kendine meşgale arıyor. Büyükşehir belediyelerimizin çalışmalarını inceleyip rapor hazırlayacaklarmış. Kendilerine şunu söylüyoruz: İyi inceleyin belki biraz örnek alırsınız. Bizim belediyelerimiz, tüm baskılara, tüm hukuksuzluklara, tüm engelleme girişimlerine rağmen vatandaşlarımızın yanında duruyor ve durmaya da devam edecek" dedi.

"NASIL HİZMET EDİLİR, BELKİ ÖĞRENİRLER"

Torun, AKP'nin CHP'li belediyeleri incelemesine ilişkin ise, "İncelesinler de; ihanet etmeden, israf etmeden, milletin parasını yandaşlara, çılgın, hayali projelere aktarmadan nasıl hizmet edilir belki öğrenirler" dedi.

ANKA / Güncel