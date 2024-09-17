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Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açıldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Tortum ilçesinde yapımı tamamlanan yerel ürünler çarşısının açılışına katıldı. Çarşı, bölgedeki yöresel ürünlerin pazarlanmasına katkı sağlayacak önemli bir mekan olarak hizmet verecek.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Tortum ilçesinde yapımı tamamlanan yerel ürünler çarşısının açılışına katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Tortum ilçesine bağlı kırsal Pehlivanlı Mahallesi yolu üzerinde yaptırılan 'Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'nın açılışı yapıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, davetliler ve üreticiler katıldı. Tortum'da açılan çarşıyı önemsediğini belirten Bakan Tekin, "Tortum ve Uzundere tarafının en önemli problemlerinden bir tanesi, ürettikleri ürünleri pazarlayabilecek sağlıklı mekanların olmaması. Biz köylerimizde 2 kasa meyveyi Erzurum'a göndermek için saatlerce araç beklediğimizi, gönderdikten sonra gün içerisinde o meyvenin deforme olduğunu, ürettiğimiz ürünleri tanıtamadığımızı kendi çocukluğumdan, gençliğimden iyi biliyorum" dedi.

'BÖLGEMİZİ ZİYARET EDEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE HİZMET VERECEK'

Çarşıda yöresel ürünlerin satışının yapılacağını ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin ürettikleri yöresel ürünleri pazarlayabilecekleri böyle nezih alanlara ihtiyacı vardı. Ben bu bölgedeki yöresel lezzetlerin bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek şekilde, onların beğenisine sunulacak şekilde pazarlanmasına katkı vermesi amaçlanan bu projeyi gerçekten destekliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerçekten üçüncü dönemi, ustalık dönemi. Çok ciddi konulara el atıyor. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde de bu dönemde yapacağı şeylerin heyecanını anlatırken gözlerimden hissediyorum. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ben bu dönemde Erzurum'un belediyecilik anlamında ciddi bir farkındalık oluşturacak hizmetler alacağını tahmin ediyorum."

Bakan Tekin'in konuşmasının ardından, kurdele kesilerek çarşının açılışı yapıldı. Bakan Tekin, daha sonra çarşıyı gezerek üreticilerle görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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