Tortum Şelalesi'nde ilkbahar coşkusu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, her mevsim güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bahar aylarının yağışlı geçmesiyle şelalenin su seviyesinde artış gözlendi.