Tortum Şelalesi'nde ilkbahar coşkusu
AA - Emin Sansar - Güncel
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, her mevsim güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, her mevsim güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Bahar aylarının yağışlı geçmesiyle şelalenin su seviyesinde artış gözlendi.
AA / Emin Sansar - Güncel