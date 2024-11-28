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Tortum'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Tortum'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
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Erzurum'un Tortum ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen yaban hayvanları için Kaymakamlık koordinasyonuyla doğaya yem bırakıldı. Yaklaşık 500 kilogram ot ve 300 kilogram yiyecek, ekiplerin katılımıyla kırsal alanlara taşındı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kaymakamlık koordinasyonunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce çetin kış şartlarında karla kaplı doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yapıldı.

Hazırlanan yemlerin yanı sıra vatandaşların etçil ve otçul hayvanlar için ilgililere teslim ettiği yiyecekler, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, DKMP Erzurum Şube Müdürü Nebi Doğan, jandarma, köy muhtarları ve ekiplerin katılımıyla kırsal bölgelere götürüldü.

Yaklaşık 500 kilogram ot ve 300 kilogram yiyecek, karla kaplı arazilere bırakıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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