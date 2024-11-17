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Tortum'da Şarampole Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Erzurum'un Tortum ilçesinde, A.N. isimli sürücünün yönetimindeki tır şarampole devrilerek kaza yaptı. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen sürücü yaşamını yitirdi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Erzurum-Artvin kara yolu Tortum ilçesi Aksu Kapı mevkisinde, A.N. (44) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü A.N'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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