Torpille Şaka Yapan Genç Hakkında 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Torpille Şaka Yapan Genç Hakkında 10 Yıla Kadar Hapis İstemi
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Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpil ile 92 hektar kızılçam ormanını yakan 20 yaşındaki M.S. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yangının ardından 43 milyon 752 bin liralık kamu zararı talep edildi.

1) TORPİLLE ŞAKA YAPARKEN 92 HEKTAR ORMANI YAKANA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

KAHRAMANMARAŞ'ta, arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpil ile yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğünde olan 92 hektar kızılçam ormanının yanmasına neden olan M.S. (20) hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nin Fırnız mevkisinde geçen yıl 28 Temmuz'da orman yangını çıktı. Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla, 18 saat süren çalışması sonunda söndürüldü. Yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğünde olan 92 hektar kızılçam ormanı yandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan inceleme sonunda piknik yapmak için Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a gelen M.S., O.K., M.E.B. ve A.B.'nin birbiriyle şakalaştıkları, bu sırada M.S.'nin attığı torpilin patlaması sonucu tutuşan kuru otların yangına neden olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

43 MİLYON 752 BİN LİRALIK KAMU ZARARININ TAHSİLİ TALEP EDİLDİ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yanan alanla ilgili hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Raporda, yanan alanın söndürülmesi ve ağaçlandırılması için kamunun zararının 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtilip, bu zararın yangına neden olan kişiden tahsil edilmesi talep edildi.

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen M.S. hakkında başlatılan soruşturma da tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, M.S. hakkında 'Taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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