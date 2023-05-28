Torpil samanlığı yaktı

Düzce'de çocukların eğlencesi samanlık ve ahırı küle döndürdü. Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 3 hayvan veteriner hekimlerin kontrolü altına alındı.

Olay, Çerkez Taşköprü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak arasında çocukların torpil atarak eğlenmesi sonucunda torpilden çıkan kıvılcımlar samanlığa sıçradı. Bir anda alev topuna dönen samanlıktaki yangını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler altı ahır üstü samanlık olan muhitteki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürerek kontrol altına aldı.

Olay sebebi ile ahırda bulunan 3 inek dumandan etkilenerek veterinere götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE