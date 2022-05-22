TOROSLARDA MAYISTA KAR MANZARALARI - Haberler

YAZ mevsiminin ayak sesleri olan hava sıcaklığı Antalya sahillerinde 30 dereceye yaklaşırken, Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan 3026 metre yüksekliğindeki Akdağ'da mayıs ayında hayran bırakan kar manzaraları oluştu. Karın erimeye başlaması ile geçen yıl kuruyan dereler de coştu.

Ülke genelinde yaz mevsimi kendini göstermeye başlarken, bu kış Toroslara geçen yıllara oranla çok kar yağdı. Mayıs ayının sonuna doğru gelinirken, karlar erimeye başladı. Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan 3026 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın doruklarına doğru hayran bırakan kar manzaraları oluştu. Özellikle Akdağ'ın batı yönündeki 2 bin 400 metre yüksekliğindeki İkiz Göller bölgesinden doruklara kadar her yerin karla kaplı olduğu görüldü. Akdağ'ın doruğundaki bulutlarla karın görüntüsü müthiş bir armoni oluşturdu. Bölgede hava sıcaklığı gündüzleri 9-10 derece civarında, geceleri ise sıfırın altına düşüyor. Doruklarda ise şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bölgeyi ağustos ayı sonuna doğru terk eden Yörüklerin bir bölümü erkenden yaylalara çıktı. Koyun sürüleri, doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Eriyen karların suları, bazı bölgelerde doğal göller oluşturmuş durumda. Bazı bölgelerde öbek öbek iki metreye yaklaşan karı, araçların geçebilmesi için iş makineleri açmış. Kısa bir yerde araçlar karın arasından geçiyor. Arazi araçları ile doruklara çıkanlar sahile kar götürüyor.

Eriyen kar sularıyla geçen yıl kuruyan dereler coşkulu biçimde akıyor. Dereler her yerde süzüle süzüle doruklardan aşağı bembeyaz akıyor. Bazı bölgelerde akan derelerin ortasında küçücük adacıklar oluşmuş durumda. Adacıklarda rengarenk çiçekler açarken, geçen yıla göre suların bol ve doğanın daha canlı olduğu gözleniyor.

Sahile kar götürmeye gelen Hüseyin Yiğit, "Sahillerde sıcaklık 30 dereceyi aştı. Biz de yaylalara geldik. Şu anda İkiz Göl çevresinden sahile kar götürüyoruz, arkadaşlara, dostlara, akrabalara serinlemek için" dedi.

Yaylaya gezmeye çıkan Faik Karakaş, "Mayıs ayının sonuna doğru geliyoruz. Torosların zirvesindeyiz. Muhteşem kar manzaraları ile birlikteyiz. Gelin bu manzarayı birlikte yaşayalım" diye konuştu.

Toroslara çıkan Arzu Tural, "Toros yaylalarındayız. 2 bin 400 metre zirvesindeyiz. Muhteşem kar, mayıs ayında doğa manzarasının güzelliğini yaşamanızı istiyorum. Bekliyoruz" dedi.

Yaylaya erken çıkan çoban Songül Çoban da "Buraya Karadere'den çıktık. Fethiyeliyiz. Soğuk, ne diyelim geçimimiz, uğraşıyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel