TOROSLAR ŞAKAYIKLARLA ŞENLENDİ - Haberler

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde şakayık çiçekleri açtı. Torosları süsleyen şakayıkları koparmanın veya zarar vermenin cezası ise yaklaşık 110 bin lira.

Antalya'da 2016 yılında düzenlenen EXPO'nun sembol çiçeği olarak belirlenen şakayıklar, Torosların 1400 ile 1600 metre arasındaki rakımında yetişiyor. Mart ayı başında tomurcuklanmaya başlayıp, genelde mayıs ayı başlarında açan şakayıklar, bu yıl havanın soğuk gitmesi dolayısıyla mayıs ayı ortalarında açtı. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki Duman Dağı İp Burnu mevkiinde açan şakayıklar, doğayı süslemeye başladı. Genelde kırmızının tonlarında çiçekleri bölgedeki iklim ve nem koşullarına göre sadece 10-15 gün arasında yaşıyor. Ardından çiçeklerdeki tohumlar yere dökülüyor ve bu tohumlarla üreme sağlanıyor. Osmanlı'da 'Hasbahçe gülü' olarak adlandırılan, halk arasında 'Ayı gülü' olarak bilinen şakayıklar bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Sedir ormanlarında yetişen şakayıklar koruma altında ve sökülmesi veya koparılmasının cezası yaklaşık 110 bin lira.

Kaş Orman Müdür Yardımcısı Sümeyra Ezgi, Orman Bölge Şefi Samet Korsan ve görevlilerle beraber şakayıklarda inceleme yapan Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Görmüş olduğunuz şakayık çiçekleri, Torosların bir güzelliğidir. Her yıl mayıs ayının ilk haftasında açıp, mayıs ayı sonuna kadar çiçekli kalmaktadır. Sadece sedir ormanları arasında yetişmekte olup, 1400 ile 1600 metre arasındaki rakımlarda yayılış göstermektedir. Bu çiçeklerimiz Torosların bir güzelliği olup, bir tanesini koparmanın cezası 110 bin liradır. Biz bunları koparmayacağız. Çünkü çiçekler dalında güzeldir; yerinde güzeldir. Her zaman çiçekleri sevelim, ormanları koruyalım dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel