Toroslar ilçesinde bulvardaki refüjde çıkan yangın söndürüldü

Toroslar ilçesinde bulvardaki refüjde bulunan ağaçlarda çıkan yangın söndürüldü.

Akbelen Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle refüjdeki palmiye ve çam ağaçları yandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangın yol kenarındaki ağaçlık ve otluk alana sıçradı, refüjdeki bazı ağaçlar devrildi.

Polis, önlem için yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yol, çalışmanın ardından trafiğe açıldı.