Toroslar'da yayla yollarında bakım ve onarım yapıldı - Haberler

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Toroslar'da yayla yollarında bakım ve onarım yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Toroslar'da yayla yollarında bakım ve onarım yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yüksek kesimlerdeki yayla yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yüksek kesimlerdeki yayla yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri Gözne, Ayvagediği, Buluklu ve Evrenli mahalleleri ile yayla yollarında iş makineleriyle düzenleme çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine ver verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaz aylarının gelmesiyle yayla yollarının kullanımının arttığını belirterek, vatandaşların bu güzergahlarda sıkıntı yaşamamaları için sistemli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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