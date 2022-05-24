Toroslar'da fiyat etiketi denetimi yapıldı - Haberler

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Toroslar'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Toroslar'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekiplerince market raflarındaki ürünlerin etiketleri denetlendi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekiplerince market raflarındaki ürünlerin etiketleri denetlendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Kontrollerde ürünlerin reyon ve kasa fiyatları incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, fahiş fiyatın ve stokçuluğun önüne geçebilmek amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını belirtti.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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