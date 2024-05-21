Toroslar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Hizmete Başladı
Toroslar Belediyesi tarafından kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, müdürlüğü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, kadın ve çocuk danışma birimlerinin de kurulacağı belirtildi.
Toroslar Belediyesince kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü hizmete başladı.
Belediyenin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açılan müdürlüğü ziyaret etti.
Birim müdürü Ayşe Bulat ile görüşen Yıldız, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, kadın ve çocuk danışma birimleri de kuracaklarını kaydetti.