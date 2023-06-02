Toroslar Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, seçimlerin Türk milletine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Yeni dönemde, birlik ve beraberlik içinde bir bütünün parçaları olarak hareket etmemiz, önümüzdeki fırsatları değerlendirmemiz, çoğunlukçu değil çoğulcu bakmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Toroslar Belediyesinin Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Kültür Merkezindeki toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Binlerce çocuğun ve gencin 23 farklı branşta eğitim aldığı ve yıldız sporcuların yetiştiği Toroslar Belediyesi Spor Kulübüne, belediye bütçesinden 500 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif görüşülerek, tüm komisyonlara havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

'Kamu kurumları, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla' protokol imzalanması ve Avrupa Birliği'nin ülkemizi de kapsayan 2023 yılı hibe 'Çağrı Programları', Yerel ve Ulusal Kurumlar tarafından 2023 yılında yayınlanan 'Proje Teklif Çağrıları' çerçevesinde Toroslar Belediyesini temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a yetki verilmesine ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a ve 28'inci dönem milletvekillerine tebrik dileklerini iletti. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Bir seçim süreci yaşadık. Yapılan seçimin devletimize, milletimize, insanımıza, şehrimize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Yeni dönemde, birlik ve beraberlik içinde bir bütünün parçaları olarak hareket etmemiz, önümüzdeki fırsatları değerlendirmemiz, çoğunlukçu değil çoğulcu bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun da ülkemize, milletimize ve hepimize faydalar getireceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi de sükünet, olgunluk, sakinlik ve demokrasi bilinci içinde başka hiçbir ülkede olmayan yüksek katılım oranıyla gerçekleşti. Bu da bizim güzelliğimiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Temmuz ayında yapılacak meclis toplantı günü ise 4 Temmuz 2023 Salı günü saat 14.00 olarak belirlendi. Toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu. - MERSİN