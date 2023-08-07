Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yaylalarda yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaylalarda yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi, teknik ekibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Özellikle yayla nüfusunun yoğun olduğu mahallelerde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve daha nezih ortamlar sunmak amacıyla yapılan çalışmalar, büyük beğeni topluyor. Yeniköy Mahallesi'nde asfalt serim, Bekiralanı, Soğucak ve Ayvagediği mahallelerinde kilit parke yol çalışmalarını takip eden Başkan Yılmaz, Gözne Mahallesi'ndeki mevcut futbol sahasının yenilenmesi için de ekibine talimatlarda bulundu. Yılmaz, mahalle sakinleriyle de görüş alışverişinde bulunarak, taleplerini dinledi. Mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği mahalle gezilerinde, özverili çalışmalarından dolayı ekibine teşekkür eden Yılmaz, "Yaylalarımızda asfaltlama ve ihtiyaca göre kilit parke yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Yeşilin her tonuna sahip Toroslarımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz" diyen Yılmaz, Ayvagediği Mahallesi'nde arazilerin ve bahçelerin sulanmasını kolaylaştırmak amacıyla hizmete açtıkları sondaj kuyusunun hayırlı olmasını diledi. Toroslar'ın her noktasına hizmeti ulaştırmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Yaylalarımız, hemşehrilerimizin kent yaşamından ayrılıp soluk aldığı ve stres attığı yerler. Dört mevsim yoğun ilgi gören yaylalarımızda nüfus, yazın daha da artıyor. Yayla sezonu boyunca vatandaşlarımızın rahat bir tatil geçirmeleri için çevre temizlik, bakım ve onarım çalışmalarımızın yanında yol açma, genişletme, asfalt serim ve kilit parke çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaylalarımızı gezerek planlamalar yapıyor ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Aynı zamanda bölge halkımızla da sohbet ederek taleplerini dinliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı eşsiz değerlerimizin keyfini yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu. - MERSİN