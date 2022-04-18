Toronto'nun Geleneksel Paskalya Geçit Töreni 3 Yıl Aradan Sonra Yeniden Düzenlendi
Xinhua - Güncel
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Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2022 Toronto Plajları Lions Paskalya Geçit Töreni'nde renkli balonlarla dolu bir araç görülüyor, 17 Nisan 2022.
TORONTO, 18 Nisan (Xinhua) -- Geleneksel olarak her yıl yapılan Toronto Plajları Lions Paskalya Geçit Töreni, Kovid-19 pandemisi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından Pazar günü yeniden düzenlendi. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Xinhua / Güncel