Toronto'daki cami ve mescitlerde güvenlik önlemleri artırıldı

Kanada'nın Toronto kentindeki Scarborough Müslüman Kültür Merkezi mescidinde, teravih namazından çıkan cemaate ateş açılması sonrası polis güvenlik önlemlerini artırdığını duyurdu.

Olayın meydana geldiği Toronto'nun Peel Bölgesi Polis Şefi Nishan Duraiappah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede Müslümanlara ait cami, mescit ve toplum merkezlerinde güvenlik protokolünü artırdıklarını kaydetti.

Toronto Polis Şefi James Ramer de yaptığı açıklamada, teravih namazından çıkan beş kişiye bir araçtan ateş açan saldırganların aranmasına devam edildiğini belirtti.

Ramer, saldırganlara ilişkin bilgisi olanların polise başvurmasını istedi.

Bu arada saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan beş kişiden ikisinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

AA'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, yaralılardan birinin o gece teravih namazını kıldıran imamlardan biri olduğunu söyledi.

İmamın çocukluk arkadaşı olduğunu da ifade eden kişi, "Namaz bitince çay-kahve içmek için ayrıldılar. Sonra olay yerinde ayaküstü sohbet ederlerken saldırıya uğramışlar." dedi.

Olay

Toronto'nun Scarborough bölgesindeki Müslüman Kültür Merkezi mescidinde teravih namazını kılan beş kişi, yerel saatle 16 Nisan Cumartesi gecesi bir araçtan tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı.

Polis, yaralanan dört kişinin ciddi ancak hayati tehlike oluşturmayan yaralarla hastaneye nakledildiğini ve hafif yaralanan beşinci kişinin ise hastaneye kendisinin gittiğini açıklamıştı.