Toronto'da Plastik Kirliliğe Dikkat Çeken Sanat Enstalasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toronto'da Plastik Kirliliğe Dikkat Çeken Sanat Enstalasyonu

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Toronto'da Plastik Kirliliğe Dikkat Çeken Sanat Enstalasyonu

TORONTO, 8 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Ripley'in Akvaryumu'nun dışında "Plastik Musluğu Kapat" isimli sanat enstalasyonunun önünden geçen insanlar, 7 Haziran 2022.

TORONTO, 8 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Ripley'in Akvaryumu'nun dışında "Plastik Musluğu Kapat" isimli sanat enstalasyonunun önünden geçen insanlar, 7 Haziran 2022. "Plastik Musluğu Kapat" isimli sanat enstalasyonu, plastiklerin yar attığı kirlilik sorunuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Toro nto'da sergileniyor. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Toronto Plastik Kanada Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title