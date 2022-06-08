Toronto'da Plastik Kirliliğe Dikkat Çeken Sanat Enstalasyonu - Haberler

Toronto'da Plastik Kirliliğe Dikkat Çeken Sanat Enstalasyonu TORONTO, 8 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Ripley'in Akvaryumu'nun dışında "Plastik Musluğu Kapat" isimli sanat enstalasyonunun önünden geçen insanlar, 7 Haziran 2022. TORONTO, 8 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Ripley'in Akvaryumu'nun dışında "Plastik Musluğu Kapat" isimli sanat enstalasyonunun önünden geçen insanlar, 7 Haziran 2022. "Plastik Musluğu Kapat" isimli sanat enstalasyonu, plastiklerin yar attığı kirlilik sorunuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Toro nto'da sergileniyor. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua) Xinhua / Güncel Toronto Plastik Kanada Güncel Haberler

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