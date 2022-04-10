Toronto'da geçen yıl 216 evsiz sokaklarda öldü

Kanada'nın en büyük metropolü Toronto'da geçen yıl 216 evsizin sokaklarda hayatını kaybettiği belirlendi.

Toronto Halk Sağlığı Departmanı (TPH) tarafından yayınlanan veriler, geçen yıl haftada ortalama 4,2 evsizin sokaklarda öldüğünü ortaya koydu.

Toronto'da geçen yıl sokaklarda hayatını kaybeden evsiz sayısının 216 olduğunu gösteren resmi veriler, kentte 2021'deki evsiz ölüm sayısının bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığını gösterdi. Kentte 2020'de de toplam 144 evsiz, yaşadıkları cadde veya sokaklarda hayatını kaybetmişti.

Toronto Halk Sağlığı verilerine göre, 2021'deki evsiz ölümlerinin yüzde 55'i ilaç toksisitesinden kaynaklandı.

Evsizlerin diğer ölüm nedenleri arasında kalp hastalığı, kazalar, diyabet komplikasyonları, hipotermi, karaciğer ve akciğer hastalığı, organ yetmezliği, intihar ve kanser sayılıyor.