Toronto'da Aslan Dansı Yarışması Düzenlendi
TORONTO, 4 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Nathan Phillips Meydanı'nda ilk kez düzenlenen Aslan Dansı Yarışması'nda yarışan aslan dansı ekibi, 3 Eylül 2023.
TORONTO, 4 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentindeki Nathan Phillips Meydanı'nda ilk kez düzenlenen Aslan Dansı Yarışması'nda yarışan aslan dansı ekibi, 3 Eylül 2023.
Kanada'nın farklı kentlerinden gelen dört aslan dansı ekibi, geleneksel Çin kültürünü tanıtmak amacıyla Pazar günü düzenlenen etkinliğe katıldı. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel