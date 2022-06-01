Toronto'da 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı - Haberler

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Toronto'da 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kanada'nın Toronto kentinde ölçülen 32.1 derece sıcaklık ile 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı.

Kanada'nın Toronto kentinde ölçülen 32.1 derece sıcaklık ile 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu kentte Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda termometreler 32.1 dereceyi gösterdi. Yüksek nem ile birlikte hava sıcaklığı 36 derece hissedildi.

Yüksek sıcaklıkların özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve çocuklar için risk oluşturduğunu belirten Environment Canada, "Sıcak ve nemli hava, kötüleşen hava kalitesine neden olabilir ve Hava Kalitesi Sağlık İndeksi yüksek risk kategorisine ulaşabilir" açıklamasında bulundu. Sıcak ve nemli havanın bugün de kentte etkili olması bekleniyor.

Environment Canada, pazar günü yayınladığı özel bir hava durumu bildirisi ile halkı yüksek sıcaklıklara karşı uyarmıştı. Ülkede 1944 yılında kaydedilen 31.1 derece sıcaklık ile rekor kırılmıştı.

(İHA)

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