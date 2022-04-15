Tornacılar ve Oto Tamirciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlarından Başkan Kurt'a teşekkür ziyareti

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün EMKO'da gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilgili Başkan Kurt'a teşekkür eden Oda ve Kooperatif Başkanları, Başkan Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, S.S. Tornacılar ve Oto Tamirciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanları ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, EMKO Sanayi Sitesi Başkanı Ahmet Yıldız, Oto Sanayiciler Kooperatifi Başkanı Yücel Özer, Oto Tamirciler Kooperatifi Başkanı Ali Osman Belce, Tornacılar ve Oto Tamirciler Kooperatifi Başkanı Abdullah Yılmaztürk ve TEKSAN Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Karamanlı katıldı.

BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün EMKO'da başarılı bir çalışmaya imza attığını belirten Yıldız, Özer, Belce, Yılmaztürk ve Karamanlı, söz konusu çalışma için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Yıldız, Özer, Belce, Yılmaztürk ve Karamanlı, Odunpazarı Belediyesi'nin EMKO'daki hizmetleri için Başkan Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kooperatif ve oda başkanlarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'ni katılımcı belediyecilik anlayışı ile yönettiklerine dikkat çekti. Gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ile işbirliği yaptıklarını kaydeden Başkan Kurt, Zabıta Müdürlüğünün EMKO'da gerçekleştirdiği çalışmalar için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Başkan Kurt, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapmaya, onların fikir ve taleplerini değerlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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