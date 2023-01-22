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Torino'da Mole Antonelliana Üzerinde Çin Yeni Yılı Mesajı

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Torino'da Mole Antonelliana Üzerinde Çin Yeni Yılı Mesajı

TORİNO, 22 Ocak (Xinhua) -- İtalya'nın Torino kentinin simge yapılarından Mole Antonelliana'nın üzerine, Çin Yeni Yılını kutlamak için "iyi talih" anlamına gelen Çin karakteri "Fu" ve kırmızı ışık yansıtıldı, 21 Ocak 2023. (Fotoğraf: Federico Tardito/Xinhua)

TORİNO, 22 Ocak (Xinhua) -- İtalya'nın Torino kentinin simge yapılarından Mole Antonelliana'nın üzerine, Çin Yeni Yılını kutlamak için "iyi talih" anlamına gelen Çin karakteri "Fu" ve kırmızı ışık yansıtıldı, 21 Ocak 2023. (Fotoğraf: Federico Tardito/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İtalya Güncel Haberler

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