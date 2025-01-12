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Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü: Türkiye'nin Yeşil Geleceğine Katkı

Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü: Türkiye'nin Yeşil Geleceğine Katkı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, 1959 yılından bu yana üretilen milyonlarca fidan, ülkenin ağaçlandırma ve çevre koruma çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. 2025 yılına kadar fidan üretimini artırmayı hedefleyen fidanlık, özellikle Ege Bölgesi'nde yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına yönelik fidanlar yetiştiriyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde üretilen milyonlarca fidan, Türkiye'nin yeşil geleceğine katkı sağlıyor.

İlçede 1959 yılında 60 hektarlık alana kurulan Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde yetiştirilen fidanlar yanan alanları yeniden yeşertirken, boylu ve çalı grubu süs bitkileri de ülkenin dört bir yanındaki ağaçlandırma sahaları ile park ve bahçeleri güzelleştiriyor.

Geçen sene 50 farklı türde 4 milyon üretimin yapıldığı fidanlıkta, 2025'te ise bunu neredeyse iki katına çıkarma hedefi var.

Torbalı Orman Fidanlık Şefi Haydar Can Kirazlı, AA muhabirine, çalışmalarının doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma misyonuyla sürdüğünü anlattı.

Torbalı'nın alçak rakım fidanlığı olduğuna dikkati çeken Kirazlı, burada 0 ile 400 metre arasında yetişebilen türlerin üretildiğini dile getirdi.

Kirazlı, üretilen fidanların çoğunluğunu Ege Bölgesi'nin asli orman ağacı olan kızılçamın oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2024'te 50 farklı türde 4 milyon fidan üretimi gerçekleştirdik, 2025 yılında hedefimiz 75 türde 7 milyon fidan üretimini gerçekleştirmek. Ürettiğimiz fidanların çoğunluğunu Ege Bölgesi'ndeki yanan alanlara ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında sahalara gönderilen kızılçam türü oluşturuyor. Bunun yanında boylu ve çalı grubu süs bitkileri, ülkemizin dört bir yanındaki park ve bahçelere güzellik katmak amacıyla yetiştiriliyor."

Ormanlık alanlarda yangınlara karşı mavi ve kara servi gibi türlere de özel önem verdiklerini aktaran Kirazlı, bu türlerin orman kenarlarında emniyet şeridi görevi gördüklerini söyledi.

Kirazlı, iklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklıkların fidan üretim süreçlerini etkilediğine dikkati çekerek, "Son yıllarda artan sıcaklıklar nedeniyle tohumların filizlenme süreci yavaşlıyor ve üretim için yalnızca yaklaşık iki aylık bir zamanımız oluyor. " diye konuştu.

İki soğuk hava deposu bulunuyor

Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde yetiştirilen çınar, yalancı akasya gibi boylu ve formlu ağaçlar ile aşılı türler park ve bahçe düzenlemelerinde tercih ediliyor.

Fidanlık sahip olduğu iki soğuk hava deposuyla tohum ve fidanların muhafazasını sağlıyor. Bu altyapı, hem üretim sürecinin sürekliliğini hem de sevkiyatlarda kaliteyi sağlıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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