Torbalı'daki Sandalye Fabrikasında Yangın Çıktı

Torbalı'daki Sandalye Fabrikasında Yangın Çıktı
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İzmir'in Torbalı ilçesindeki sandalye fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler yangına müdahaleye başladı, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki sandalye fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

HABER: Tolga TAHÇI/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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