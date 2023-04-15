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Torbalı'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Torbalı'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncel Haberler

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir - Aydın kara yolunda E.N'nin (24) kullandığı 35 GD 3344 otomobil, orman fidanlığı mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen K.Ç'ye (48) çarptı.

K.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Torbalı Aydın İzmir Güncel Haberler

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