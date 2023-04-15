Torbalı'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İzmir - Aydın kara yolunda E.N'nin (24) kullandığı 35 GD 3344 otomobil, orman fidanlığı mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen K.Ç'ye (48) çarptı.
K.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel