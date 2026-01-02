Haberler

İzmir'de midibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Yağmur Şenli, midibüsün çarpması sonucu yaşamını kaybetti. Olay sonrası jandarma sürücüyü gözaltına aldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

B.İ. (60) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Kuşçuburun Mahallesi'nde trafik ışıklarına yakın noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur Şenli'ye (26) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Şenli'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar