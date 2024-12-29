Torbalı'da Mahsur Kalan Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı
İzmir'in Torbalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Keçinin yapılan kontrolde ayağında kırık olduğu belirlendi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Karakuyu Mahallesi'nde bulunan mermer ocağı bölgesinde bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı.
Yapılan kontrolde ayağında kırık olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel