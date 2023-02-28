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Torbalı'da mahalle muhtarı öncülüğünde boş alanlara zeytin fidanı dikildi

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Torbalı'da mahalle muhtarı öncülüğünde boş alanlara zeytin fidanı dikildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde Özbey Mahalle Muhtarı Şemsettin Kanza öncülüğünde boş alanlara zeytin fidanı dikildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Özbey Mahalle Muhtarı Şemsettin Kanza öncülüğünde boş alanlara zeytin fidanı dikildi.

Muhtar Şemsettin Kanza, mahalle sakinleriyle temin ettikleri zeytin fidanlarını, yol kenarları ve apartman bahçelerinde toprakla buluşturdu.

Kanza, AA muhabirine, çocuklara daha yeşil bir mahalle bırakmayı istediklerini söyledi.

Zeytin fidanlarından birkaç yıl içinde ürün almayı umduklarını belirten Kanza, elde edecekleri geliri yine mahalle için kullanacaklarını ifade etti. Kanza, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Torbalı Zeytin İzmir Güncel Haberler

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