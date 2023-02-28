Torbalı'da mahalle muhtarı öncülüğünde boş alanlara zeytin fidanı dikildi Güncel Haberler İzmir'in Torbalı ilçesinde Özbey Mahalle Muhtarı Şemsettin Kanza öncülüğünde boş alanlara zeytin fidanı dikildi. İzmir'in Torbalı ilçesinde Özbey Mahalle Muhtarı Şemsettin Kanza öncülüğünde boş alanlara zeytin fidanı dikildi. Muhtar Şemsettin Kanza, mahalle sakinleriyle temin ettikleri zeytin fidanlarını, yol kenarları ve apartman bahçelerinde toprakla buluşturdu. Kanza, AA muhabirine, çocuklara daha yeşil bir mahalle bırakmayı istediklerini söyledi. Zeytin fidanlarından birkaç yıl içinde ürün almayı umduklarını belirten Kanza, elde edecekleri geliri yine mahalle için kullanacaklarını ifade etti. Kanza, destek verenlere teşekkür etti. Kaynak: AA / Güncel Torbalı Zeytin İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Torbalı'da mahalle muhtarı öncülüğünde boş alanlara zeytin fidanı dikildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.