Torbalı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı
İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, bir depoda 4 ton 272 kilogram kaçak tütün ve çeşitli makaronların ele geçirildiğini açıkladı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, depodaki aramada 4 ton 272 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 3 milyon 141 bin boş makaron ve 10 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel