Torbalı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Torbalı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, bir depoda 4 ton 272 kilogram kaçak tütün ve çeşitli makaronların ele geçirildiğini açıkladı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, depodaki aramada 4 ton 272 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 3 milyon 141 bin boş makaron ve 10 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Ülke 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Tsunami alarmı verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.