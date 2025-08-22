Torbalı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, depodaki aramada 4 ton 272 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 3 milyon 141 bin boş makaron ve 10 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.