Torbalı'da Kaçak Akaryakıt Patlaması: 1 Yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen kaçak akaryakıt toplama alanındaki patlamada 1 kişi yaralandı ve 16 araçta hasar oluştu. Olay, kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu bir asit tankında gerçekleştirildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, kaçak akaryakıt toplama alanında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı, 16 araçta hasar oluştu.
Ortaköy Mahallesi'nde, kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen kaçak akaryakıtların bulunduğu alanda, akaryakıtların bertaraf edilmek üzere taşınması çalışmaları sırasında kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu bir asit tankında patlama yaşandı.
Olayda gazdan etkilenen 1 kişi yaralandı, alandaki 16 araçta hasar oluştu.
Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel