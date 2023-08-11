Torbalı'da Geçici Pazar Yeri İçin Kura Çekimi Gerçekleşti

Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde perşembe günleri 23 bin metrekare alana kurulacak olan geçici pazar yeri için kura çekimi gerçekleşti. 917 sergi yeri için pazar esnafının yeri belli olurken, kura çekimine Tepeköy Mahallesi'nde tezgah açan pazarcı esnafının yüzde 99'u katılım sağladı

Torbalı'da Perşembe günleri, ilçenin kalbi Tepeköy Mahallesi'ne onlarca yıldır kurulan semt pazarı, Torbalı'nın mega projesi olan otopark ve meydan projesi nedeniyle geçici olarak yeni yerine taşınıyor. Muratbey Mahallesi'nde bulunan ve 23 bin metrekarelik alana taşınacak olan pazar yeri sebze-meyve, giyim, şarküteri, kuruyemiş, yumurta ve köylü pazarına aynı alanda hizmet verilmesini sağlayacak. Geçici olarak yeni yerine taşınacak olan pazar yeri için dün pazar esnafının katılımıyla kura çekimi gerçekleşti. Tek bir alanda ilçe sakinlerinin alışveriş yapma imkanı olacağı pazar yerinde, 917 sergi yeri için pazar esnafının yerleri belirlendi. Dün Aydın Sezer Düğün Salonu'nda yapılan kura çekimi tamamen şeffaf bir ortamda gerçekleştirildi. Kura çekimine Tepeköy Mahallesi'nde tezgah açan pazarcı esnafının yüzde 99'u katılım sağladı. Yiyecek ve giyim olmak üzere iki aşamada gerçekleşen kura çekiminde salon iki defa ağzına kadar doldu.

TEKİN: "ESNAFIMIZA VE VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, geçici olarak yeni yerine taşınacak olan pazar yeri için tüm alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Yeni pazarın Tepeköy pazarına göre daha düzenli ve güvenli olacağını ifade eden Başkan Tekin, "Bundan sonra Muratbey Mahallesi'nde 23 bin metrekare bir alanda pazarımız kurulacak. Şuana kadar tüm altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Geçici olarak kuracağımız pazarımız eskisine göre daha güvenli ve daha tertipli olacak. Dün de pazar esnafımızın katılımı ile 917 sergi yeri için pazar esnafımız için kura çekimini gerçekleştirdik. Yoğun katılımla ve şeffaf bir ortamda gerçekleşen kura çekimimiz, başta pazar esnafımız olmak üzere tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.